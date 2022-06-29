Армони Тан — о победе над Сереной Уильямс: для моего первого Уимблдона это просто вау

115-я ракетка мира, французская теннисистка Армони Тан прокомментировала победу над 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, американкой Сереной Уильямс в первом круге Уимблдона-2022. Встреча завершилась со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (10:7) в пользу 24-летней Тан.

«Сейчас я очень взволнована, потому что она суперзвезда. Когда я была маленькой, столько раз наблюдала за ней по телевизору. Для моего первого Уимблдона… Вау, это просто вау.

Когда я увидела результаты жеребьёвки, была очень напугана! Это Серена Уильямс, она легенда. Я подумала: «Боже мой, как мне играть? Если смогу взять один или два гейма, это уже будет хорошо для меня!» — сказала Тан в интервью на корте.