Армони Тан — о победе над Сереной Уильямс: для моего первого Уимблдона это просто вау
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115-я ракетка мира, французская теннисистка Армони Тан прокомментировала победу над 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, американкой Сереной Уильямс в первом круге Уимблдона-2022. Встреча завершилась со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (10:7) в пользу 24-летней Тан.
«Сейчас я очень взволнована, потому что она суперзвезда. Когда я была маленькой, столько раз наблюдала за ней по телевизору. Для моего первого Уимблдона… Вау, это просто вау.
Когда я увидела результаты жеребьёвки, была очень напугана! Это Серена Уильямс, она легенда. Я подумала: «Боже мой, как мне играть? Если смогу взять один или два гейма, это уже будет хорошо для меня!» — сказала Тан в интервью на корте.
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