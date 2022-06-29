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Теннис, Уимблдон-2022: турнирная сетка, мужчины, расписание, результаты, сенсации, последние новости, поражение Серены

Серена промучилась 3 часа и проиграла в 1-м же круге! Турнирные расклады и сетка Уимблдона
Даниил Сальников
Серена Уильямс выбыла из розыгрыша Уиблдона-2022
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Знаменитая американка в стартовом матче не справилась со 115-й ракеткой мира.

Серена Уильямс не играла год и вернулась на Уимблдон, чтобы проиграть уже в первом круге. 40-летняя теннисистка промучилась три часа и так и не добилась победы.

Итоги 2-го дня. 28 июня, вторник

Уимблдон-2022, к которому не допущены все российские и белорусские теннисисты, начался с сенсаций. В мужской сетке сначала проиграли 7-й номер посева поляк Хуберт Хуркач и испанец Пабло Карреньо-Буста (16). Во вторник сошёл с дистанции канадец Феликс Оже-Альяссим (6).

Но это ещё не всё. Из-за положительного теста на коронавирус снялись с турнира чемпион US Open – 2014 Марин Чилич (14) и прошлогодний финалист Уимблдона Маттео Берреттини (8), которые успели потренироваться с главными фаворитами соревнований Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

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В нижней части сетки из представителей топ-10 посева во 2-й круг пробились только двое – Рафаэль Надаль (2) и Стефанос Циципас (4). Каждый из них отдал сопернику по сету, но главную задачу выполнил. Один из скрытых фаворитов этой части сетки Ник Кирьос и вовсе провёл на корте все пять сетов, но всё-таки справился с британцем Джаббом.

Уимблдон-2022. Мужчины. Сетка
Уимблдон. Мужчины. 1-й круг
Гоффен (Бельгия) – Албот (Молдавия, Q) – 6:2, 6:2, 7:6.
Кирьос (Австралия) – Джабб (Великобритания, WC) – 3:6, 6:1, 7:5, 6:7, 7:5.
Бруксби (США, 29) – Кукушкин (Казахстан, Q) – 6:3, 6:2, 6:3.
Беранкис (Литва) – Куэрри (США) – 6:4, 7:5, 6:3.
Надаль (Италия, 2) – Ф.Серундоло (Аргентина) – 6:4, 6:3, 3:6, 6:4.
Кресси (США) – Оже-Альяссим (Канада, 6) – 6:7, 6:4, 7:6, 7:6.
Циципас (Греция, 4) – Ричард (Швейцария, Q) – 7:6, 6:3, 5:7, 6:4.
Другие результаты

У женщин неожиданностей в первом круге было куда меньше. Разве что седьмая ракетка турнира Даниэль Коллинз из США не справилась с чешкой Боузковой. Во второй день соревнований многие ждали выхода на корт Серены Уильямс. Напомним, знаменитая американка не играла ровно год после того, как на прошлом Уимблдоне в первом круге снялась посреди 1-го сета в матче с белоруской Саснович. Естественно, нынешняя форма 40-летней Серены вызывала большие вопросы.

Журналист издания Forbes Теренс Мур высказал сомнение, что сейчас Серена способна выступать успешно. Его статья была озаглавлена так: «Серена Уильямс рискует опозориться на Уимблдоне». «Без сомнения, Серена Уильямс — величайшая теннисистка всех времён. Она сочетает чутьё с мастерством. У неё рекордные 23 титула «Большого шлема» в профессиональной эре с 1968 года. Ей не нужно продолжать играть. Ей следует уйти на пенсию прямо сейчас — как раз перед очередной порцией клубники со сливками на этой неделе во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета. Ей 40, и в теннисном возрасте это почти что возраст умирать, особенно если учесть, что действующая чемпионка Уимблдона Эшли Барти закончила карьеру в марте в возрасте 25 лет. Мало того, Уильямс не выиграла ни одного крупного турнира со времён Открытого чемпионата Австралии пять лет назад. Она не играла ни в одном официальном одиночном матче, после того как в июне 2021 года повредила правую ногу, поскользнувшись на траве Центрального корта на Уимблдоне во время первого сета своего стартового матча».

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Здесь необходимо отметить, что некоторое время назад Серена рассталась со своим многолетним тренером Патриком Муратоглу, который стал работать с Симоной Халеп. Тем не менее сейчас Уильямс привезла с собой в Великобританию большую группу поддержки. Тут и её мама, и муж с дочкой Олимпией, и старшая сестра Винус, которая уже заявилась в миксте, и спарринг-партнёр, и физиотерапевт, и тренер по физподготовке. Чтобы лучше подготовиться к Уимблдону, Серена даже сыграла на турнире в Истбурне в парном разряде вместе с Онс Жабер. Девушки выиграли два матча, а потом отказались от дальнейшей борьбы. Что касается Уимблдона, то в соперницы Серене по 1-му кругу досталась 115-я ракетка мира Армони Тан из Франции.

Уимблдон-2022. Женщины. Сетка

Матч превратился в суровое испытание Серены на прочность. Поначалу американка вообще не попадала в корт. Подача не шла, а розыгрыши она срывала. Но после того, как Уильямс стала проигрывать 0:2, она очко за очком и гейм за геймом начала отыгрывать потерянное. Тут ещё и соперница начала ошибаться и помогать американке. Но когда счёт достиг отметки 4:2 в пользу Уильямс, показалось, что Серену покинули силы. И француженка, даже не прикладывая особых усилий, собирала одну ошибку Уильямс за другой. К тому же Тан пыталась гонять Уильямс по корту, а той подобные забеги давались нелегко. Армони удалось сделать два брейка и довести сет до победы – 7:5 за 1 час 5 минут.

В это время в Лондоне уже смеркалось. Организаторы сделали перерыв на то, чтобы закрыть крышу и включить освещение. Пауза пошла Уильямс на пользу. Она быстро взяла стартовый гейм второй партии, а дальше вцепилась в подачу Тан и после 12 «ровно» и семи брейк-пойнтов смогла забрать чужой гейм – 2:0. В следующем гейме уже у Армони было четыре брейк-пойнта, но Серена их все отыграла и увеличила отрыв – 3:0, а затем стремительно довела партию до победы – 6:1. В 3-м сете игра превратилась в качели. Сначала Уильямс повела с брейком – 3:1, потом соперница выровняла счёт – 3:3. Серена снова сделала брейк – 5:4, но не подала на матч – 5:5. А затем в концовке француженка даже добралась до матчбола на приёме, но не реализовала его. И всё же на тай-брейке Тан дожала опытную американку. 7:5, 1:6, 7:6 (10:7) за 3 часа 14 минут борьбы.

Уимблдон (ж). 1-й круг
28 июня 2022, вторник. 21:15 МСК
Серена Уильямс
1204
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 6 7
7 		1 7 10
         
Армони Тан
115
Франция
Армони Тан
А. Тан

Из других ярких событий женской сетки отметим очередную победу первой ракетки мира Иги Свёнтек, которая не знает поражений с февраля. Её серия достигла 36 победных матчей – лучший показатель с 2000 года. Кроме того, Свёнтек навесила сопернице 17-ю «баранку» за сезон. В XXI веке больше было только у Серены Уильямс (США) – 25 «сухих» сетов в 2013 году и Ким Клейстерс (Бельгия) – 18 «баранок» в 2003 году.

Уимблдон. Женщины. 1-й круг
Саккари (Германия, 5) – Хивз (Австралия, Q) – 6:1, 6:4.
Корне (Франция) – Путинцева (Казахстан, 27) – 6:3, 7:6.
Костюк (Украина) – Суон (Великобритания, WC) – 4:6, 6:4, 6:4.
Остапенко (Латвия, 12) – Доден (Франция) – 6:4, 6:4.
Свёнтек (Польша, 1) – Фетт (Хорватия, Q) – 6:0, 6:3.
Бадоса (Испания, 4) – Чирико (США, Q) – 6:2, 6:1.
Богдан (Румыния) – Ястремская (Украина) – 6:2, 6:2.
Рыбакина (Казахстан, 17) – Вандевей (США, LL) – 7:6, 7:5.
Тан (Франция) – С. Уильямс (США, WC) – 7:5, 1:6, 7:6.
Другие результаты

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».

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