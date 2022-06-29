Серена промучилась 3 часа и проиграла в 1-м же круге! Турнирные расклады и сетка Уимблдона

Серена Уильямс не играла год и вернулась на Уимблдон, чтобы проиграть уже в первом круге. 40-летняя теннисистка промучилась три часа и так и не добилась победы.

Итоги 2-го дня. 28 июня, вторник

Уимблдон-2022, к которому не допущены все российские и белорусские теннисисты, начался с сенсаций. В мужской сетке сначала проиграли 7-й номер посева поляк Хуберт Хуркач и испанец Пабло Карреньо-Буста (16). Во вторник сошёл с дистанции канадец Феликс Оже-Альяссим (6).

Но это ещё не всё. Из-за положительного теста на коронавирус снялись с турнира чемпион US Open – 2014 Марин Чилич (14) и прошлогодний финалист Уимблдона Маттео Берреттини (8), которые успели потренироваться с главными фаворитами соревнований Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

В нижней части сетки из представителей топ-10 посева во 2-й круг пробились только двое – Рафаэль Надаль (2) и Стефанос Циципас (4). Каждый из них отдал сопернику по сету, но главную задачу выполнил. Один из скрытых фаворитов этой части сетки Ник Кирьос и вовсе провёл на корте все пять сетов, но всё-таки справился с британцем Джаббом.

Уимблдон. Мужчины. 1-й круг



Гоффен (Бельгия) – Албот (Молдавия, Q) – 6:2, 6:2, 7:6.

Кирьос (Австралия) – Джабб (Великобритания, WC) – 3:6, 6:1, 7:5, 6:7, 7:5.

Бруксби (США, 29) – Кукушкин (Казахстан, Q) – 6:3, 6:2, 6:3.

Беранкис (Литва) – Куэрри (США) – 6:4, 7:5, 6:3.

Надаль (Италия, 2) – Ф.Серундоло (Аргентина) – 6:4, 6:3, 3:6, 6:4.

Кресси (США) – Оже-Альяссим (Канада, 6) – 6:7, 6:4, 7:6, 7:6.

Циципас (Греция, 4) – Ричард (Швейцария, Q) – 7:6, 6:3, 5:7, 6:4. Гоффен (Бельгия) – Албот (Молдавия, Q) – 6:2, 6:2, 7:6.Кирьос (Австралия) – Джабб (Великобритания, WC) – 3:6, 6:1, 7:5, 6:7, 7:5.Бруксби (США, 29) – Кукушкин (Казахстан, Q) – 6:3, 6:2, 6:3.Беранкис (Литва) – Куэрри (США) – 6:4, 7:5, 6:3.Надаль (Италия, 2) – Ф.Серундоло (Аргентина) – 6:4, 6:3, 3:6, 6:4.Кресси (США) – Оже-Альяссим (Канада, 6) – 6:7, 6:4, 7:6, 7:6.Циципас (Греция, 4) – Ричард (Швейцария, Q) – 7:6, 6:3, 5:7, 6:4.

У женщин неожиданностей в первом круге было куда меньше. Разве что седьмая ракетка турнира Даниэль Коллинз из США не справилась с чешкой Боузковой. Во второй день соревнований многие ждали выхода на корт Серены Уильямс. Напомним, знаменитая американка не играла ровно год после того, как на прошлом Уимблдоне в первом круге снялась посреди 1-го сета в матче с белоруской Саснович. Естественно, нынешняя форма 40-летней Серены вызывала большие вопросы.

Журналист издания Forbes Теренс Мур высказал сомнение, что сейчас Серена способна выступать успешно. Его статья была озаглавлена так: «Серена Уильямс рискует опозориться на Уимблдоне». «Без сомнения, Серена Уильямс — величайшая теннисистка всех времён. Она сочетает чутьё с мастерством. У неё рекордные 23 титула «Большого шлема» в профессиональной эре с 1968 года. Ей не нужно продолжать играть. Ей следует уйти на пенсию прямо сейчас — как раз перед очередной порцией клубники со сливками на этой неделе во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета. Ей 40, и в теннисном возрасте это почти что возраст умирать, особенно если учесть, что действующая чемпионка Уимблдона Эшли Барти закончила карьеру в марте в возрасте 25 лет. Мало того, Уильямс не выиграла ни одного крупного турнира со времён Открытого чемпионата Австралии пять лет назад. Она не играла ни в одном официальном одиночном матче, после того как в июне 2021 года повредила правую ногу, поскользнувшись на траве Центрального корта на Уимблдоне во время первого сета своего стартового матча».

Здесь необходимо отметить, что некоторое время назад Серена рассталась со своим многолетним тренером Патриком Муратоглу, который стал работать с Симоной Халеп. Тем не менее сейчас Уильямс привезла с собой в Великобританию большую группу поддержки. Тут и её мама, и муж с дочкой Олимпией, и старшая сестра Винус, которая уже заявилась в миксте, и спарринг-партнёр, и физиотерапевт, и тренер по физподготовке. Чтобы лучше подготовиться к Уимблдону, Серена даже сыграла на турнире в Истбурне в парном разряде вместе с Онс Жабер. Девушки выиграли два матча, а потом отказались от дальнейшей борьбы. Что касается Уимблдона, то в соперницы Серене по 1-му кругу досталась 115-я ракетка мира Армони Тан из Франции.

Матч превратился в суровое испытание Серены на прочность. Поначалу американка вообще не попадала в корт. Подача не шла, а розыгрыши она срывала. Но после того, как Уильямс стала проигрывать 0:2, она очко за очком и гейм за геймом начала отыгрывать потерянное. Тут ещё и соперница начала ошибаться и помогать американке. Но когда счёт достиг отметки 4:2 в пользу Уильямс, показалось, что Серену покинули силы. И француженка, даже не прикладывая особых усилий, собирала одну ошибку Уильямс за другой. К тому же Тан пыталась гонять Уильямс по корту, а той подобные забеги давались нелегко. Армони удалось сделать два брейка и довести сет до победы – 7:5 за 1 час 5 минут.

В это время в Лондоне уже смеркалось. Организаторы сделали перерыв на то, чтобы закрыть крышу и включить освещение. Пауза пошла Уильямс на пользу. Она быстро взяла стартовый гейм второй партии, а дальше вцепилась в подачу Тан и после 12 «ровно» и семи брейк-пойнтов смогла забрать чужой гейм – 2:0. В следующем гейме уже у Армони было четыре брейк-пойнта, но Серена их все отыграла и увеличила отрыв – 3:0, а затем стремительно довела партию до победы – 6:1. В 3-м сете игра превратилась в качели. Сначала Уильямс повела с брейком – 3:1, потом соперница выровняла счёт – 3:3. Серена снова сделала брейк – 5:4, но не подала на матч – 5:5. А затем в концовке француженка даже добралась до матчбола на приёме, но не реализовала его. И всё же на тай-брейке Тан дожала опытную американку. 7:5, 1:6, 7:6 (10:7) за 3 часа 14 минут борьбы.

Из других ярких событий женской сетки отметим очередную победу первой ракетки мира Иги Свёнтек, которая не знает поражений с февраля. Её серия достигла 36 победных матчей – лучший показатель с 2000 года. Кроме того, Свёнтек навесила сопернице 17-ю «баранку» за сезон. В XXI веке больше было только у Серены Уильямс (США) – 25 «сухих» сетов в 2013 году и Ким Клейстерс (Бельгия) – 18 «баранок» в 2003 году.

Уимблдон. Женщины. 1-й круг

Саккари (Германия, 5) – Хивз (Австралия, Q) – 6:1, 6:4.

Корне (Франция) – Путинцева (Казахстан, 27) – 6:3, 7:6.

Костюк (Украина) – Суон (Великобритания, WC) – 4:6, 6:4, 6:4.

Остапенко (Латвия, 12) – Доден (Франция) – 6:4, 6:4.

Свёнтек (Польша, 1) – Фетт (Хорватия, Q) – 6:0, 6:3.

Бадоса (Испания, 4) – Чирико (США, Q) – 6:2, 6:1.

Богдан (Румыния) – Ястремская (Украина) – 6:2, 6:2.

Рыбакина (Казахстан, 17) – Вандевей (США, LL) – 7:6, 7:5.

Тан (Франция) – С. Уильямс (США, WC) – 7:5, 1:6, 7:6. Саккари (Германия, 5) – Хивз (Австралия, Q) – 6:1, 6:4.Корне (Франция) – Путинцева (Казахстан, 27) – 6:3, 7:6.Костюк (Украина) – Суон (Великобритания, WC) – 4:6, 6:4, 6:4.Остапенко (Латвия, 12) – Доден (Франция) – 6:4, 6:4.Свёнтек (Польша, 1) – Фетт (Хорватия, Q) – 6:0, 6:3.Бадоса (Испания, 4) – Чирико (США, Q) – 6:2, 6:1.Богдан (Румыния) – Ястремская (Украина) – 6:2, 6:2.Рыбакина (Казахстан, 17) – Вандевей (США, LL) – 7:6, 7:5.Тан (Франция) – С. Уильямс (США, WC) – 7:5, 1:6, 7:6.

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».