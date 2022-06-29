Серена Уильямс — после вылета в первом круге Уимблдона: это мой последний матч? Я не знаю

Живая легенда тенниса, экс первая ракетка мира, 40-летняя американка Серена Уильямс прокомментировала поражение от француженки Армони Тан на старте Уимблдона-2022.



«Это определённо лучше, чем в прошлом году. Это начало. Играть постоянно или каждые три-четыре недели – это не одно и то же. С учётом этого я ощущаю, что в некоторых аспектах отыграла вполне нормально. Не во всех. Возможно, в ключевые моменты я могла быть лучше. Но вы должны подумать: если бы я проводила матчи, то не упустила бы некоторые из этих очков. Может ли этот матч быть последним для меня? Вопрос, на который я не могу ответить. Я не знаю… Кто знает, где я появлюсь?» – цитирует Серену AP.



Напомним, для Серены Уильямс этот матч стал первым официальным в одиночном разряде за год. Американка вела упорную борьбу со 115-й ракеткой мира Армони Тан, но уступила в трёх сетах со счётом 5:7, 6:1, 6:7 (7:10). Игра длилась 3 часа и 11 минут.



Ранее в июне Серена провела два матча на турнире в Истбурне в паре с тунисской теннисисткой Онс Жабер. Они были вынуждены сняться с соревнований перед полуфиналом из-за травмы Жабер.



Год назад на Уимблдоне-2021 Уильямс травмировалась в стартовом матче с Александрой Саснович. Серена вернулась на корт с забинтованной ногой и прихрамывая, но продержалась только один гейм и отказалась от борьбы при счёте 3:3 в первом сете. Тогда впервые в карьере она не смогла пройти во 2-й круг Уимблдона.