Рафаэль Надаль сравнялся с Навратиловой по числу побед на ТБШ. Впереди лишь трое игроков

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, который вчера, 28 июня, одержал победу в первом круге Уимблдона, вышел на четвёртое место по количеству выигранных матчей на ТБШ. Теперь он делит его с 18-кратной победительницей мэйджоров в женском одиночном разряде Мартиной Навратиловой.

Эту пару опережают трое теннисистов: Роджер Федерер, Серена Уильямс и Новак Джокович.

Лидеры по числу побед на ТБШ в мужском и женском одиночном разрядах

1. Роджер Федерер (Швейцария) — 369

2. Серена Уильямс (США) — 365

3. Новак Джокович (Сербия) — 328

4-5. Мартина Навратилова (Чехословакия/США) — 306

4-5. Рафаэль Надаль (Испания) — 306</