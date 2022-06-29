40-летняя Серена Уильямс намекнула, что сыграет на US Open

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс намекнула, что выступит на домашнем для себя Открытом чемпионате США, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Вчера, 28 июня, 40-летняя Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона. Она проиграла француженке Армони Тан со счётом 5:7, 6:1, 6:7 (7:10).

«Когда ты дома, особенно в Нью-Йорке, на Открытом чемпионате США — здесь я впервые выиграла турнир «Большого шлема», — это всегда что-то особенное. Первый раз всегда особенный. Я серьёзно мотивирована стать лучше и сыграть дома», — приводит слова Серены пресс-служба WTA.

Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022: