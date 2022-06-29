Дзаламидзе: я не обманывала организаторов Уимблдона, сменив гражданство

Бывшая российская теннисистка Натела Дзаламидзе, сменившая гражданство на грузинское, прокомментировала своё решение. Спортсменка сменила гражданство перед стартом Уимблдона. Теперь она сможет сыграть на турнире.



«Я не обманывала организаторов Уимблдона или игроков. Следовала правилам. Мы получили письма, в них назывались дедлайны для подачи заявок. Также говорилось, что игроки, желающие сменить гражданство, могут сделать это до 3 июня.



Я хотела сыграть под новым гражданством на подготовительных турнирах, но не получилось. Понимала, что если я начну играть за Грузию на Уимблдоне, то это вызовет большой резонанс», — цитирует Дзаламидзе DW*.



Дзаламидзе выступит на Уимблдоне в парном разряде. Первый матч она проведёт 30 июня.



*— выполняет функции иноагента.

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