Энди Маррей прокомментировал решение дебютировать на Кубке Лэйвера с Федерером и Надалем

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей, который согласился выступить на Кубке Лэйвера в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября, прокомментировал своё решение. Маррей, для которого это будет дебют на турнире, выступит за команду Европы, за которую также сыграют 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер и 22-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль.

«Мне нравится играть в составе команды, и на этом турнире царит отличная атмосфера. Я слышал много хорошего — и очень рад возможности объединиться с Роджером и Рафой в сборной Европы», — приводит слова Маррея BBC.

Список участников Кубка Лэйвера доступен на «Чемпионате».

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