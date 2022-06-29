Тарпищев объяснил, почему на Уимблдоне после первого круга осталось пять игроков из топ-10

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал результаты первого круга мужского турнира на Уимблдоне. На соревнованиях осталось лишь пять игроков из топ-10 рейтинга.
«За Уимблдоном слежу. Превратился непонятно во что в этом году? Почему? В прошлом году, в четвертьфинале, из первой десятки не было никого, кроме Джоковича и Берреттини. Трава — это специфическое покрытие. Раньше травяное покрытие было быстрое. Получалось так, что все, кто играет на земле, не могли претендовать на место в 16 лучших. Поэтому усреднили покрытие, и стало больше грунтовых игроков добираться до более высоких стадий.
На разных покрытиях одинаково хорошо играть практически невозможно. Из всех современных теннисистов ближе всего был Джокович. Это не связано никак с классом и с нежеланием играть. Любой теннисист хочет выиграть «Большой шлем». Результаты зависят от специфики игры на определённом покрытии», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 29 июня 2022
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