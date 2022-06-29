Шамиль Тарпищев: время Серены Уильямс уже прошло. Ещё и вес набрала

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение 23-кратной чемпионки ТБШ Серены Уильямс от француженки Армони Тан в первом круге Уимблдона со счётом 5:7, 6:1, 6:7 (7:10).

«Время Серены уже прошло. Она ещё и набрала вес. Естественно, её стремление выиграть и стать первой по количеству «Больших шлемов» понятно. Но её время прошло. И с каждым днём ей всё сложнее и сложнее что-то выиграть.

До этого она не играла, и даже психологическая устойчивость к играм у неё исчезла. Она уже не вернётся на высокий уровень, возраст и многие факторы влияют на это. Не стоило возвращаться, поражение от Тан это подтверждает», — цитирует Тарпищева «РБК-Спорт».

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