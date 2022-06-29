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Шамиль Тарпищев высказался о шансах российских теннисистов выступить на Кубке Лэйвера

Шамиль Тарпищев высказался о шансах российских теннисистов выступить на Кубке Лэйвера
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что думает о шансах российских спортсменов сыграть на Кубке Лэйвера. Турнир пройдёт в Лондоне (Британия) в сентябре.

«Этого никто не может знать. Зависит от договора. Если у ATP такой же договор, как с уровнем «Большого шлема», где спортсмены играют независимо от рейтинга и национальности, то могут играть. Наверное, кроме игроков, никто и не знает.

Странно, если не будет Медведева? А не странно, что мы на Уимблдоне не играем? Всё зависит от властей. Нужно знать внутренние договорённости», — рассказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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