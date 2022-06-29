«Больно смотреть». Теннисный мир остро воспринял провальный камбэк Уильямс на Уимблдоне

В победу Серены Уильямс на Уимблдоне верили разве что её огромные фанаты или теннисные романтики. Хотя опыт многих игроков, да и логика подсказывали, что вернуться не то чтобы на корты, а на вершину — за 24-м титулом «Большого Шлема» — после года отсутствия крайне сложно. Тем более если ты все эти 12 месяцев не дышал одним лишь теннисом.

Сама Серена и её окружение с трезвой головой шли на камбэк. Шум, скорее, создавали все вокруг, и ещё с Истбурна, где Уильямс играла в паре с Онс Жабер, активно отбивали повестку. Столь кинематографичное, хоть и неудачное возвращение удачно впишется в канву дока от Netflix. О преодолении, как явном лозунге этого года, говорят Доминик Тим, Стэн Вавринка, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Уильямс — их всех в какой-то степени связывают с завершением карьеры. Так что камеры одной из лучших продакшен-студий мира точно следовали за 23-кратной чемпионкой — а вдруг это последний матч легенды?

Но Серена не уходит, хотя когда пойдёт на второй заход — тоже неясно. И поражение в первом круге от 24-летней француженки Армони Тан в трёх партиях —5:7, 6:1, 6:7 (7:10) — не сделает её ментально слабее. Ему она находит взвешенное объяснение.

Серена Уильямс Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Это определённо лучше, чем в прошлом году. Это начало. Играть постоянно или каждые три-четыре недели — это не одно и то же. С учётом этого я ощущаю, что в некоторых аспектах отыграла вполне нормально. Не во всех. Возможно, в ключевые моменты я могла быть лучше. Но вы должны подумать: если бы я проводила матчи, то не упустила бы некоторые из этих очков. Может ли этот матч быть последним для меня? Вопрос, на который я не могу ответить. Я не знаю… Кто знает, где я появлюсь?» — цитирует Серену AP.



Коллеги и некоторые болельщики в «Твиттере» поддержали американку, но многих проигрыш, мягко говоря, расстроил. Так, Возняцки оставила в комментариях три эмодзи с изображениями сердечка, бицепса и рук, поднятых в знак торжества. У других всё же нашлись слова.



«Серена Уильямс сегодня выглядела ужасно. Да, у неё лишний вес, она не в форме, но движения? Это главное, что вы замечаете. Также она бьёт по мячу без темпа, без уверенности, что не должно удивлять. Но всё же Серена — лучший игрок всех времен», — «прошёлся» по американке mickeyVegas.



«Мы всё ещё верим в тебя, Серена», — не скрывает восхищения Kellie Dibble.



«Я люблю Уильямс и всё, что она сделала в теннисе, но я не хочу, чтобы она проигрывала в квалификации и вылетала в первом раунде каждого турнира «Большого шлема», — рассуждает JaxlnTheBox.

Армони Тан Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Серена, я люблю тебя, но, пожалуйста, отпусти это! Иногда в жизни мы должны знать: то, что мы делаем, причиняет другим боль. Теперь другим больно смотреть, как ты — величайшая теннисистка, которую когда-либо видел этот мир — проигрываешь», — Phillip Gray о величие Серены.



«Стыдно видеть, как Серена Уильямс выходит из игры на Уимблдоне, но, честно говоря, ей 40!» — вроде бы, но это не точно, восторгается американкой Chris Ferguson.



«Серена Уильямс не должна быть допущена на корты. Она выглядит как морской тюлень в платье. Новое поколение игроков «выкурит» её с корта в любое время», — критичен rocksolid.

Маргарет Корт Фото: Ted West/Central Press/Getty Images

Пока первый круг ТБШ в Британии — предел для американки. Год назад здесь же Уильямс травмировалась в стартовом матче с Александрой Саснович. Она вернулась на корт с забинтованной ногой и прихрамывая, но продержалась только один гейм и отказалась от борьбы уже в начале сета. Тогда впервые в карьере она не смогла пройти во второй круг королевского мэйджора. «Думаю, это весело — иметь вызов, что-то, что нужно преодолеть», — уверена Уильямс.

Очередное возвращение на корты — что это? Желание что-то доказать прежде всего себе? Или неконтролируемая мания величия — до рекорда Маргарет Корт один титул. Но к нему, по иронии судьбы, она не может подобраться уже пять лет.