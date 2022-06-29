Британское издание назвало Кирьоса «главным кретином Уимблдона»
Поделиться
Британское издание Daily Mail отреагировало на поведение австралийского теннисиста Ника Кирьоса в матче первого круга Уимблдона. Австралиец во время встречи с британцем Полом Джаббом устроил скандал. Матч закончился победой Ника со счётом 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5.
По ходу встречи Кирьос ударил мячом в сторону зрителей. Также в ходе одного из эпизодов он плюнул в сторону болельщиков. После матча австралиец признался, что действительно плюнул в сторону трибун.
DailyMail опубликовала заметку о произошедшем. В статье говорится: «Почему это самый кретинистый игрок Уимблдона». Заметка сопровождается фотографией Кирьоса. Автор статьи рассказывает о неподобающем поведении австралийца на турнире.
Комментарии
- 29 июня 2022
-
16:18
-
16:06
-
15:38
-
15:37
-
15:34
-
15:22
-
15:00
-
14:21
-
14:13
-
14:03
-
13:31
-
13:18
-
12:35
-
12:19
-
12:18
-
11:21
-
10:51
-
10:37
-
10:24
-
10:17
-
10:09
-
10:05
-
09:35
-
09:18
-
09:13
-
08:29
-
08:14
-
08:09
-
07:52
-
07:47
-
07:30
-
02:26
-
02:19
-
00:54
-
00:35
Партнерский контент