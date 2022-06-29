Анетт Контавейт уступила 97-й ракетке мира во втором круге Уимблдона, проиграв 2-й сет 0:6
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Третья ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт потерпела неожиданное поражение во втором раунде Уимблдонского турнира. Её соперницей была немка Юле Нимайер, занимающая 97-е место в рейтинге WTA. Контавейт проиграла со счётом 4:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 59 минут.
Контавейт не сделала ни одного эйса и допустила четыре двойные ошибки. У неё не было ни одного шанса реализовать брейк-пойнт. Что касается Нимайер, то у неё две подачи навылет, две ошибки на подаче и четыре использованных брейк-пойнта из четырёх.
В третьем круге Нимайер сыграет либо с Ангелиной Калининой, либо с Лесей Цуренко (обе — Украина).
Уимблдон (ж). 2-й круг
29 июня 2022, среда. 15:05 МСК
97
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
Окончен
2 : 0
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3
Анетт Контавейт
А. Контавейт
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Комментарии
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