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Фото: мама сестёр Уильямс задремала на матче Серены на Уимблдоне-2022

Фото: мама сестёр Уильямс задремала на матче Серены на Уимблдоне-2022
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Орасин Прайс, мама 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, американки Серены Уильямс, уснула на дебютном матче дочери на Уимблдоне-2022.

Момент попал в трансляцию. 70-летняя Орасин задремала рядом с другой дочерью, семикратной чемпионкой мэйджоров, экс первой ракеткой мира Винус Уильямс.

Напомним, матч первого круга Уимблдона-2022 в одиночном разряде Серена проиграла. Легендарная теннисистка (WC) в упорной борьбе уступила представительнице Франции Армони Тан (115-я ракетка мира) со счётом 5:7, 6:1, 6:7 (7:10). 40-летняя Серена провела первый официальный матч в одиночном разряде за год. Американка является семикратной чемпионкой турнира «Большого шлема» на траве.

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