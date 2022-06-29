Эмма Радукану завершила выступление на Уимблдоне-2022 во втором круге
Поделиться
Чемпионка US Open – 2021, 11-я ракетка мира британка Эмма Радукану неожиданно не сумела пробиться в третий круг Уимблдона-2022.
Во втором раунде Радукану (10) проиграла 55-й ракетке мира, представительнице Франции Каролин Гарсии со счётом 3:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Радукану ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Гарсии три эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Отметим, что в прошлом году 18-летняя Эмма дошла до 1/8 финала Уимблдона.
В следующем раунде Гарсия сразится с китаянкой Чжан Шуай (33).
Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти.
Комментарии
- 29 июня 2022
-
19:31
-
18:49
-
18:44
-
18:31
-
18:17
-
18:06
-
17:56
-
17:38
-
17:32
-
17:15
-
16:18
-
16:06
-
15:38
-
15:37
-
15:34
-
15:22
-
15:00
-
14:21
-
14:13
-
14:03
-
13:31
-
13:18
-
12:35
-
12:19
-
12:18
-
11:21
-
10:51
-
10:37
-
10:24
-
10:17
-
10:09
-
10:05
-
09:35
-
09:18
-
09:13
Партнерский контент