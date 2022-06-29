Эмма Радукану завершила выступление на Уимблдоне-2022 во втором круге

Чемпионка US Open – 2021, 11-я ракетка мира британка Эмма Радукану неожиданно не сумела пробиться в третий круг Уимблдона-2022.

Во втором раунде Радукану (10) проиграла 55-й ракетке мира, представительнице Франции Каролин Гарсии со счётом 3:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Радукану ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Гарсии три эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Отметим, что в прошлом году 18-летняя Эмма дошла до 1/8 финала Уимблдона.

В следующем раунде Гарсия сразится с китаянкой Чжан Шуай (33).

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти.