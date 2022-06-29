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Эмма Радукану завершила выступление на Уимблдоне-2022 во втором круге

Эмма Радукану завершила выступление на Уимблдоне-2022 во втором круге
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Чемпионка US Open – 2021, 11-я ракетка мира британка Эмма Радукану неожиданно не сумела пробиться в третий круг Уимблдона-2022.

Во втором раунде Радукану (10) проиграла 55-й ракетке мира, представительнице Франции Каролин Гарсии со счётом 3:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Радукану ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Гарсии три эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Отметим, что в прошлом году 18-летняя Эмма дошла до 1/8 финала Уимблдона.

В следующем раунде Гарсия сразится с китаянкой Чжан Шуай (33).

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти.

Уимблдон (ж). 2-й круг
29 июня 2022, среда. 18:05 МСК
Каролин Гарсия
55
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Эмма Радукану
11
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
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