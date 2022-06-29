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Джокович заявил, что может выступить на Кубке Лэйвера, где сыграют Федерер, Надаль, Маррей

Джокович заявил, что может выступить на Кубке Лэйвера, где сыграют Федерер, Надаль, Маррей
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович ответил, планирует ли принять участие в Кубке Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.

Отметим, что в состав команды Европы уже вошли швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей. За сборную мира гарантированно сыграют аргентинец Диего Шварцман, американец Тейлор Фритц и канадец Феликс Оже-Альяссим.

«Это возможно, мой агент ведёт переговоры с командой Кубка Лэйвера. Узнаем о решении после Уимблдона», — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода в третий круг Уимблдона-2022.

В 2021 году Кубок Лэйвера, который проходил в Бостоне (США), выиграла сборная Европы, которая со счётом 14-1 победила сборную мира.

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