Новак Джокович опубликовал пост из одной фразы после выхода в третий круг Уимблдона

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост в своих социальных сетях, после того как обыграл австралийца Танаси Коккинакиса во втором круге Уимблдона. Джокович победил Коккинакиса со счётом 6:1, 6:4, 6:2.
«Вперёд, третий раунд», — написал Новак.
Следующим соперником Джоковича станет его соотечественник Миомир Кецманович. Отметим, что тренером Кецмановича является титулованный аргентинец Давид Налбандян.
Напомним, 35-летний Новак Джокович — действующий чемпион Уимблдона. Он шесть раз выигрывал этот турнир. В финале 2021 года Джокович обыграл итальянца Маттео Берреттини, который снялся с Уимблдона-2022 незадолго до старта турнира.
Новак Джокович не может сделать батут для своего сына:
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