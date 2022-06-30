Матс Виландер оценил поведение Ника Кирьоса, плюнувшего в сторону болельщика на Уимблдоне

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер прокомментировал поведение австралийского теннисиста Ника Кирьоса на Уимблдоне 2022 года. Ранее Кирьос признался, что в ходе матча второго круга с британцем Полом Джаббом плюнул в сторону болельщика, который его оскорблял.

«Моё мнение о Нике Кирьосе вот какое: я рад, что он здесь. Я рад, что он выигрывает матчи из пяти сетов, что он так старается. Конечно, он играл с британцем, поэтому очевидно, что зрители болеют не за Ника, а за его соперника. Это была эмоциональная игра.

Я вообще не считаю его злодеем. Мне очень нравится смотреть, как он играет. Когда он очень старается, он один из лучших игроков в мире; скорее всего, его лучший теннис ещё впереди.

Я по-прежнему считаю, что у него есть хорошие шансы выиграть большой турнир, особенно на траве Уимблдона. Я не считаю, что он злодей; я думаю, что он действительно хороший парень. Он развлекает публику», — приводит слова Виландера Eurosport.

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