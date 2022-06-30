Радукану: на меня нет никакого давления. Откуда оно должно быть? Мне 19 лет. Даже смешно

Чемпионка US Open — 2021, британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о защите титула на Открытом чемпионате США.
«Нет никакого давления. Откуда должно быть давление? Мне 19 лет. Даже смешно. Я буквально выиграла «Большой шлем». Никто у меня этого уже не отнимет. Если на кого и есть давление, то на тех, кто «Большой шлем» не выигрывал.
Так что будет классно вернуться в Нью-Йорк, потому что за последний год я получила много опыта, играла на больших стадионах, когда все внимание на тебе. Для меня это все уроки жизни. Я принимаю каждую ситуацию, в которой оказываюсь», — приводит слова Радукану Tennis Majors.
Напомним, Радукану неожиданно не сумела пробиться в третий круг Уимблдона-2022.
Во втором раунде Радукану (10) проиграла 55-й ракетке мира, представительнице Франции Каролин Гарсии со счётом 3:6, 3:6.
Серена Уильямс потерпела поражение в первом круге Уимблдона-2022
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