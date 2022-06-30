Беранкис поделился ожиданиями от встречи с Надалем во 2-м круге Уимблдона

Литовский теннисист Ричардас Беранкис поделился ожиданиями от матча с испанцем Рафаэлем Надалем во втором круге Уимблдона-2022. Встреча теннисистов пройдёт сегодня, 30 июня, в 17:00 мск.

«Участие в Уимблдоне всегда особенно. Именно здесь зародился теннис. Англия, травяные корты. Это особое чувство. Ты мечтаешь играть на этих турнирах против таких игроков, как Рафаэль. Я с нетерпением жду матча.

Рафа проводит невероятный сезон. Он взял «Большие шлемы» в Австралии и Париже. Его результаты очень впечатляют.

Будет трудно. Когда ты выходишь на корт против топов, начинаются совсем другие скорости. У них всегда стабильные скорости и уровень, они не допускают ошибок. Чтобы получить какой-то шанс, нужно самому выиграть очко, они ничего не отдают просто так.

Я думаю, что самое сложное и важное – сохранить концентрацию. Когда мы играли в Австралии, я вышел против него в первом матче и проснулся, когда уже проигрывал 1:4. Нужно включаться с самого начала, потому что подарков ждать не приходится.

Я хочу, чтобы болельщики видели, что я никогда не сдаюсь и борюсь за каждое очко. Этому стоит поучиться у Рафы. Он не отдаст просто так ни одного очка», — приводит слова Беранкиса официальный сайт ATP.

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