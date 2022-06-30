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Петра Квитова вышла в третий круг Уимблдона, обыграв Ану Богдан в двух сетах

Петра Квитова вышла в третий круг Уимблдона, обыграв Ану Богдан в двух сетах
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Чешская теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Петра Квитова одержала победу во втором круге Уимблдона-2022.

Квитова (25) обыграла представительницу Румынии Ану Богдан со счётом 6:1, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 1 час 45 минут. Квитова десять раз подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Богдан четыре эйса, две ошибки на подаче и лишь два брейка при девяти брейк-пойнтах.

Следующей соперницей Петры Квитовой станет четвёртая сеяная Паула Бадоса.

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти. Теннисисткам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций WTA в связи с отстранением россиян и белорусов.

Уимблдон (ж). 2-й круг
30 июня 2022, четверг. 13:05 МСК
Ана Богдан
111
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 5  
6 		7 7  
         
Петра Квитова
26
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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