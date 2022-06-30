Елена Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона, обыграв Бьянку Андрееску

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я в рейтинге WTA) вышла в третий круг Уимблдона-2022, обыграв канадку Бьянку Андрееску (65-я в рейтинге WTA).
Елена одержала победу со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Поединок длился 1 час 38 минут. На счету Рыбакиной четыре эйса, четыре двойные ошибки, три брейк-пойнта из четырёх возможных. Бьянка Андрееску дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх возможных.
В третьем круге теннисистка из Казахстана встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая обыграла бельгийку Гретье Миннен со счётом 6:4, 6:1.
Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) заявила, что отстраняет от Уимблдона спортсменов из России и Беларуси. Из-за этого решения организаторов турнира ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
- 30 июня 2022
-
18:23
-
18:02
-
17:43
-
17:30
-
17:22
-
16:53
-
16:12
-
15:59
-
14:54
-
14:23
-
14:22
-
13:31
-
12:51
-
11:59
-
11:46
-
11:41
-
11:01
-
10:25
-
10:16
-
10:13
-
10:00
-
09:58
-
09:10
-
08:42
-
08:26
-
08:17
-
08:04
-
07:36
-
00:57
-
00:45
-
00:20
-
00:05
- 29 июня 2022
-
23:23
-
23:18
-
22:40