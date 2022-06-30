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Елена Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона, обыграв Бьянку Андрееску

Елена Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона, обыграв Бьянку Андрееску
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я в рейтинге WTA) вышла в третий круг Уимблдона-2022, обыграв канадку Бьянку Андрееску (65-я в рейтинге WTA).

Елена одержала победу со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Поединок длился 1 час 38 минут. На счету Рыбакиной четыре эйса, четыре двойные ошибки, три брейк-пойнта из четырёх возможных. Бьянка Андрееску дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх возможных.

В третьем круге теннисистка из Казахстана встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая обыграла бельгийку Гретье Миннен со счётом 6:4, 6:1.

Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) заявила, что отстраняет от Уимблдона спортсменов из России и Беларуси. Из-за этого решения организаторов турнира ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.

Уимблдон (ж). 2-й круг
30 июня 2022, четверг. 15:35 МСК
Бьянка Андрееску
56
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5  
6 		7 7  
         
Елена Рыбакина
23
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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