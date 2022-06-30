«Хочу напомнить всем, что я неплохой игрок». Кирьос — после выхода в третий круг Уимблдона

40-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о своём выходе в третий круг Уимблдона-2022.

«Я хочу напомнить всем, что я неплохой игрок. В каждом сезоне я особенно выделяю для себя Уимблдон. Это «Большой шлем», на котором у меня больше всего шансов на победу.

Пятисетовая победа в первом круге была очень важной. Последний месяц я показывал классный теннис, так что меня удивила моя игра в том матче. Она была не очень хорошей. Но было и много хороших моментов. Я играл далеко от максимума, но всё равно прошел дальше. И сегодня вышел на пик, у меня был отличный настрой, классный теннис. Просто хотел напомнить всем, что я хороший игрок», — приводит слова Кирьоса официальный сайт ATP.

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