Рафаэль Надаль одержал победу и вышел в третий круг Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль обыграл литовца Ричардаса Беранкиса во втором круге Уимблдона.

Рафаэль одержал победу со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 6:3. Поединок длился 3 часа 58 минут. На счету Баранкиса три эйса, три двойные ошибки, два реализованных брейк-пойнта из пяти. Рафаэль Надаль 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 16.

В третьем круге Уимблдона Рафаэль Надаль встретится с итальянцем Лоренцо Сонего, который обыграл француза Юго Гастона со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 6:4.

Общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.