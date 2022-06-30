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Рафаэль Надаль одержал победу и вышел в третий круг Уимблдона

Рафаэль Надаль одержал победу и вышел в третий круг Уимблдона
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Испанец Рафаэль Надаль обыграл литовца Ричардаса Беранкиса во втором круге Уимблдона.

Рафаэль одержал победу со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 6:3. Поединок длился 3 часа 58 минут. На счету Баранкиса три эйса, три двойные ошибки, два реализованных брейк-пойнта из пяти. Рафаэль Надаль 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 16.

В третьем круге Уимблдона Рафаэль Надаль встретится с итальянцем Лоренцо Сонего, который обыграл француза Юго Гастона со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 6:4.

Общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.

Уимблдон (м). 2-й круг
30 июня 2022, четверг. 18:00 МСК
Ричардас Беранкис
106
Литва
Ричардас Беранкис
Р. Беранкис
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 6 3  
6 		6 4 6  
             
Рафаэль Надаль
4
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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