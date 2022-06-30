Рафаэль Надаль считает, что ему ещё нужно прибавлять

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы во втором круге Уимблдона над литовцем Ричардасом Беранкисом признался, что ему ещё стоит прибавлять в уровне игры.

«Каждый день — это вызов, правда. Все соперники сложные. Мы играем против лучших игроков мира, и особенно в этих условиях будет сложнее. Я мало играл на траве в течение последних трёх лет. Каждый день — это возможность стать лучше. Сегодня я победил и очень рад этому.



Мне нужно прибавлять в уровне. Но я думаю, что четвёртый сет был намного лучше, был хороший уровень тенниса. Подача работала намного лучше. В конце концов я смог играть немного агрессивнее с ударом справа. Вначале было слишком много ошибок, но это процесс. Для меня важно признать, что всё неидеально, и просто продолжать работать. Будь скромным и прими вызов», — приводит слова Надаля ATP Tour.