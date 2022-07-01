Гарбинье Мугуруса — о своих последних неудачах: я не нашла свой теннис эмоционально

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала, что именно является причиной её последних неудач и как она это переживает.

«Последние полгода были очень тяжёлыми. Работа с поражениями, разочарованием и давлением. Выступать со всей подготовкой и усилиями, которые приложила вся моя команда, и не найти свой теннис эмоционально – очень тяжёлый удар.

Моим подписчикам и тем, кто возлагает на меня свои надежды, просто скажите, что я сожалею и надеюсь, что оставшиеся шесть месяцев 2022 года будут более терпимыми и я, по крайней мере, снова смогу обрести эти хорошие чувства», — написала Гарбинье Мугуруса в своих социальных сетях.

Гарбинье Мугуруса является победительницей Уимблдона-2017, в том же году став первой ракеткой мира. Также испанка – действующая победительница итогового турнира WTA.