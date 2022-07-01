Джокович — о возможном пропуске US Open: возможно, за этим стоит политическая логика

Сербский теннисист Новак Джокович высказался на тему того, что он может пропустить Открытый чемпионат США из-за коронавирусных ограничений.

«На данный момент непривитые люди не могут въезжать в США. Неофициально я слышал, что некоторым людям это сошло с рук, некоторым людям, которые не являются «известными», но я бы никогда даже не попытался поехать в США, если это не разрешено. Некоторые люди думают, что я допустил эту ошибку в Австралии, но на самом деле всё было наоборот – у меня было освобождение и т. д., давайте не будем снова повторять ту же историю. Я не вижу в этом медицинской логики, что в теннис можно играть, потому что гражданин США, а я не могу. Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог играть. Возможно, за этим стоит политическая логика, а не медицинская, но я бы не хотел вдаваться в это, и вы понимаете, почему», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

Ранее сообщалось, что иммиграционная служба США не планирует отменять обязательное наличие у путешественников сертификатов о вакцинации от коронавируса.