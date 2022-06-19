Джокович вылетит из топ-3 из-за бана US Open? Почему мировой теннис тихо сливает серба

Новака Джоковича точно можно назвать главным страдальцем ATP-тура — он, скорее всего, пропустит уже второй турнир «Большого шлема» в 2022-м: вслед за Australian Open в принципиальности сербу не уступает и американский мэйджор.

На континенте иммиграционная служба не планирует отменять обязательное наличие сертификатов о вакцинации у въезжающих, хотя недавно аннулировала тесты на ковид перед вылетом. Ситуация для Новака становится патовой и потому, что он может на ровном месте потерять уже шесть тысяч очков — ведь ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинга, а значит, и шанса защитить победу — две тысячи баллов — в финале над Маттео Берреттини. Новак по той же причине пропустил и февральский АО. И при определённых обстоятельствах Джоковичу грозит вылет даже из топ-3 в район седьмой строчки. В такой яме серб был разве что в 2018-м после череды травм, дружбы с псевдогуру менталки и временного разрыва с Марианом Вайдой.

И тут удивляет нескрываемое безразличие боссов ATP и американской ассоциации тенниса — USTA — к персоне серба. В официальном заявлении они отказались отстаивать интересы финалиста USO-2021, хотя кейс с Уимом показал, какое влияние при желании они могут оказать на «Большие шлемы». Для одних они готовы пойти на репутационные риски — всё же 95% теннисистов были против отмены рейтинга на травяном ТБШ, других тихо сливают даже без попытки урегулировать ситуацию.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Хотя требование вакцинации для въезжающих спортсменов, мягко говоря, нелогично — опасность представляют инфицированные, а ими вполне могут быть и вакцинированные игроки. Кроме того, спортсмен не турист: он может быть ограничен пространством — кортом и гостиничным комплексом, что легко контролируется организаторами. К тому же Джокович может проходить тестирование каждый день и в случае чего отсидеть карантин — спортсмены проходили испытание ковидным «пузырём».

К спортсменам в последнее время должны уже применяться иные требования — они колесят по миру не для новых впечатлений, а из-за работы.

Поэтому нелогичным решение властей США не пускать Ноле кажется и потому, что, например, невакцинированный теннисист Теннис Сандгрен участвовать в ТБШ будет. Ведь сам турнир никаких ограничений на участие спортсменов из-за вакцины не накладывает. Видимо, въезд в Штаты своих теннисистов без прививки за нарушение не считают, хотя Сандгрен пересекал границы: гонял по челленджерам, был и на «Ролан Гаррос».

«Довольно позорно, что USTA (Ассоциация тенниса США. — Прим. «Чемпионата») не станет сражаться за участие Новака. Не удивляет, что правительство не изменило свою архаичную политику.

Я могу играть, а он — нет? Нелепость», — написал Сандгрен на своей странице в социальных сетях.



Новак теряет не только шанс бороться за титулы и догнать Рафаэля Надаля по мэйджорам — у испанца их 22, но и рейтинг, призовые, спонсорские отчисления. А также лишается регулярной игровой практики и уверенности — перед «РГ» он слишком долго приходил в форму, проигрывая совсем неожиданные встречи.

Отчасти только поэтому Даниил Медведев и стал первой ракеткой мира уже в феврале — с Новака сняли две тысячи баллов после ночёвок в тюрьме для беженцев и депортации с Зелёного континента. Пропустил он и мартовские «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. А повторно потерял лидерство уже 13 июня. К концу года серб вообще может скатиться в подвал десятки, так как финалит сезон американский хард в Ньюпорте, Вашингтоне и Цинциннати.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Игнор экс первой ракетки мира АТР-туром и ассоциацией, возможно, продиктован и тем, что Джокович всегда активно выступал против монополии АТР и WTA и даже создал собственную ассоциацию игроков — PTPA. Она, по его заявлениям, должна отстаивать интересы не столько топов, сколько спортсменов за сотней рейтинга, а то и дальше. Понравилось ли это турам — большой вопрос.

Так что если Новак не переболеет, не сделает прививку или правила въезда в США не изменятся, то он пропустит уже второй в нынешнем сезоне турнир «Большого шлема». И ему так никто и не поможет.