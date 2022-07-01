Рафаэль Надаль обогнал Навратилову по числу побед на ТБШ. Впереди лишь трое игроков

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывший лидер рейтинга ATP, испанский теннисист Рафаэль Надаль, который вчера, 30 июня, одержал победу во втором круге Уимблдона, вышел на чистое четвёртое место по количеству выигранных матчей на мэйджорах. Теперь он опережает 18-кратную победительницу мэйджоров в женском одиночном разряде Мартину Навратилову.

Эту пару опережают трое теннисистов: 20-кратный чемпион ТБШ Роджер Федерер, 23-кратная победительница мэйджоров в женском одиночном разряде Серена Уильямс и другой 20-кратный победитель ТБШ Новак Джокович.

Лидеры по числу побед на ТБШ в мужском и женском одиночном разрядах

1. Роджер Федерер (Швейцария) — 369

2. Серена Уильямс (США) — 365

3. Новак Джокович (Сербия) — 329

4. Рафаэль Надаль (Испания) — 307

5. Мартина Навратилова (Чехословакия/США) — 306

Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу: