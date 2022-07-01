Хуберт Хуркач обратился к болельщикам после поражения в первом круге Уимблдона

10-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Ранее на этой неделе Хуркач проиграл в первом круге Уимблдона, уступив Алехандро Давидович-Фокине. Испанский теннисист одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 5:7, 2:6, 7:6 (10:8).
Хуркач обратился к болельщикам, поблагодарив их за поддержку.
«Это больно! Спасибо за вашу поддержку. Я вернусь сильнее», — написал Хуркач.
Что касается Давидович-Фокины, то он впоследствии проиграл свой матч во втором круге Уимблдона, получив штраф на матчболе.
Общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.
Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу:
- 1 июля 2022
-
09:23
-
09:06
-
08:57
-
08:46
-
08:20
-
08:07
-
07:58
-
07:38
-
07:33
-
04:36
-
03:58
-
00:35
-
00:12
- 30 июня 2022
-
23:59
-
23:23
-
22:53
-
22:18
-
22:05
-
21:56
-
21:40
-
21:12
-
20:54
-
20:34
-
19:53
-
19:16
-
18:53
-
18:23
-
18:02
-
17:43
-
17:30
-
17:22
-
16:53
-
16:12
-
15:59
-
14:54