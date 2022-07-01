Хуберт Хуркач обратился к болельщикам после поражения в первом круге Уимблдона

10-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Ранее на этой неделе Хуркач проиграл в первом круге Уимблдона, уступив Алехандро Давидович-Фокине. Испанский теннисист одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 5:7, 2:6, 7:6 (10:8).

Хуркач обратился к болельщикам, поблагодарив их за поддержку.

«Это больно! Спасибо за вашу поддержку. Я вернусь сильнее», — написал Хуркач.

Что касается Давидович-Фокины, то он впоследствии проиграл свой матч во втором круге Уимблдона, получив штраф на матчболе.

Общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.



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