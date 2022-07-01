Матс Виландер: Энди Маррей намерен вернуться, но куда, в топ-20? Он немного заржавел

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился мнением о трёхкратном чемпионе ТБШ Энди Маррее. Ранее на этой неделе Маррей проиграл во втором круге Уимблдона, уступив со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 4:6 американцу Джону Иснеру.

«Я считаю, что он [Маррей] немного «заржавел». Он входит в топ-50 — это невероятно, учитывая всё, через что он прошёл.

Он попросил Ивана Лендла помочь ему вернуться, и это всё, что нам нужно знать. Он на сто процентов намерен вернуться. Но куда? В топ-10? В топ-20?» — приводит слова Матса Виландера Eurosport.

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