Остапенко стала первой теннисисткой, вышедшей в четвёртый круг на Уимблдоне-2022
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, латвийская теннисистка Елена Остапенко пробилась в четвёртый раунд Уимблдона-2022.
В матче третьего круга Остапенко (12) обыграла представительницу Румынии Ирину Бегу (43-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:1, 6:1. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Остапенко один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. На счету Бегу шесть эйсов, девять двойных ошибок и три брейка при восьми брейк-пойнтах.
Следующей соперницей Остапенко станет победительница матча Мария Саккари (Греция) — Татьяна Мария (Германия).
Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
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