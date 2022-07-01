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Остапенко стала первой теннисисткой, вышедшей в четвёртый круг на Уимблдоне-2022

Остапенко стала первой теннисисткой, вышедшей в четвёртый круг на Уимблдоне-2022
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, латвийская теннисистка Елена Остапенко пробилась в четвёртый раунд Уимблдона-2022.

В матче третьего круга Остапенко (12) обыграла представительницу Румынии Ирину Бегу (43-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:1, 6:1. Встреча продлилась 1 час 30 минут. Остапенко один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. На счету Бегу шесть эйсов, девять двойных ошибок и три брейка при восьми брейк-пойнтах.

Следующей соперницей Остапенко станет победительница матча Мария Саккари (Греция) — Татьяна Мария (Германия).

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.

Уимблдон (ж). 3-й круг
01 июля 2022, пятница. 13:05 МСК
Ирина Бегу
43
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 1
3 		6 6
         
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Комментарии
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