Мария Саккари не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона, уступив 103-й ракетке мира
Поделиться
Греческая теннисистка Мария Саккари не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона. В матче третьего раунда соревнований пятая сеяная уступила 103-й ракетке мира представительнице Германии Татьяне Марии со счётом 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
Саккари трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один из семи брейк-пойнтов. Мария подала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и взяла три подачи соперницы.
За выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира Мария сыграет с 12-й сеяной, представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в матче третьего круга нанесла поражение румынке Ирине Бегу со счётом 3:6, 6:1, 6:1.
Российские и белорусские теннисисты не допущены организаторами до участия в Уимблдоне.
Комментарии
- 1 июля 2022
-
18:14
-
16:55
-
16:29
-
16:11
-
15:40
-
15:37
-
14:50
-
14:39
-
13:54
-
13:30
-
13:00
-
11:59
-
11:27
-
11:18
-
11:01
-
10:39
-
10:23
-
10:06
-
09:23
-
09:06
-
08:57
-
08:46
-
08:20
-
08:07
-
07:58
-
07:38
-
07:33
-
04:36
-
03:58
-
00:35
-
00:12
- 30 июня 2022
-
23:59
-
23:23
-
22:53
-
22:18
Партнерский контент