Мария Саккари не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона, уступив 103-й ракетке мира

Греческая теннисистка Мария Саккари не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона. В матче третьего раунда соревнований пятая сеяная уступила 103-й ракетке мира представительнице Германии Татьяне Марии со счётом 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Саккари трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один из семи брейк-пойнтов. Мария подала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и взяла три подачи соперницы.

За выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира Мария сыграет с 12-й сеяной, представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в матче третьего круга нанесла поражение румынке Ирине Бегу со счётом 3:6, 6:1, 6:1.

Российские и белорусские теннисисты не допущены организаторами до участия в Уимблдоне.