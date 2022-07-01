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Мария Саккари не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона, уступив 103-й ракетке мира

Мария Саккари не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона, уступив 103-й ракетке мира
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Греческая теннисистка Мария Саккари не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона. В матче третьего раунда соревнований пятая сеяная уступила 103-й ракетке мира представительнице Германии Татьяне Марии со счётом 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Саккари трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один из семи брейк-пойнтов. Мария подала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и взяла три подачи соперницы.

За выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира Мария сыграет с 12-й сеяной, представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в матче третьего круга нанесла поражение румынке Ирине Бегу со счётом 3:6, 6:1, 6:1.

Российские и белорусские теннисисты не допущены организаторами до участия в Уимблдоне.

Уимблдон (ж). 3-й круг
01 июля 2022, пятница. 16:25 МСК
Мария Саккари
5
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Татьяна Мария
103
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Комментарии
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