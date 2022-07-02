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Джокович недоволен тем, что Уимблдон позволил тренироваться на главном корте до его матча

Джокович недоволен тем, что Уимблдон позволил тренироваться на главном корте до его матча
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался о некоторых изменениях в регламенте Уимблдона.

«Я рад, что на Уимблдоне изменились правила, и теперь мы можем играть в воскресенье. Удивительно, как преображаются правила, несмотря на то что это такой традиционный турнир. Я хорошо отношусь к нововведениям, но мне также не нравится, что они до сих пор сохраняют такие вещи, как ношение белого и запрет на рекламу.

Также я никогда не думал, что у кого-то будет возможность тренироваться на Центральном корте Уимблдона до того, как в понедельник сыграет действующий чемпион», — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала Уимблдона-2022.

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