Кирьос резко отреагировал на вопрос журналистки о плевке в сторону зрителя на Уимблдоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос резко отреагировал на вопрос журналистки о скандальном инциденте с его участием в первом круге Уимблдона-2022.

Австралиец после встречи с британцем Полом Джаббом устроил скандал: плюнул в сторону болельщика. Кирьос оправдал свои действия постоянными оскорблениями со стороны зрителя. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5 в пользу Ника. Руководство Уимблдона наказало теннисиста на $ 10 тыс. за неспортивное поведение.

Журналистка задала вопрос о расследовании инцидента после выхода Кирьоса в третий круг соревнований, что разозлило Ника.

«Почему ты задаёшь мне вопрос двухдневной давности? Потому что у тебя нет темы на сегодня? Сегодня я играл с Краиновичем. Разве вы не хотите спросить про этот матч? Окей, если про это, вы лично расследуете этот инцидент?» — приводит слова Кирьоса Eurosport.de.