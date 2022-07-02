Кирьос резко отреагировал на вопрос журналистки о плевке в сторону зрителя на Уимблдоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос резко отреагировал на вопрос журналистки о скандальном инциденте с его участием в первом круге Уимблдона-2022.
Австралиец после встречи с британцем Полом Джаббом устроил скандал: плюнул в сторону болельщика. Кирьос оправдал свои действия постоянными оскорблениями со стороны зрителя. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 7:5, 6:7 (3:7), 7:5 в пользу Ника. Руководство Уимблдона наказало теннисиста на $ 10 тыс. за неспортивное поведение.
Журналистка задала вопрос о расследовании инцидента после выхода Кирьоса в третий круг соревнований, что разозлило Ника.
«Почему ты задаёшь мне вопрос двухдневной давности? Потому что у тебя нет темы на сегодня? Сегодня я играл с Краиновичем. Разве вы не хотите спросить про этот матч? Окей, если про это, вы лично расследуете этот инцидент?» — приводит слова Кирьоса Eurosport.de.
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