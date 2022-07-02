Фото: Кирьос провёл выходной перед матчем с Циципасом на Уимблдоне у барной стойки

Костен Хатци, девушка австралийского теннисиста Ника Кирьоса, вчера, 1 июля, опубликовала фото возлюбленного у барной стойки ресторана.
Сегодня, 2 июля, Кирьос сразится с пятой ракеткой мира, греком Стефаносом Циципасом (4) за выход в 1/8 финала Уимблдона-2022. На старте соревнований Ник обыграл британца Пола Джабба (WC) и серба Филипа Краиновича (26). Австралиец также был оштрафован на $ 10 тыс. за неспортивное поведение: он ударил мячом в сторону трибун и плюнул в сторону одного из болельщиков.
Фото: из личного архива Костен Хатци
Отметим, что для Кирьоса Уимблдон – исторически один из самых успешных турниров «Большого шлема» в карьере. В 2014 году он дошёл в Лондоне до четвертьфинала, до той же стадии он доходил только на домашнем Australian Open (2015).
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