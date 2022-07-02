Апостолос Циципас заявил, что легализация коучинга благотворно скажется на теннисе

Апостолос Циципас, отец и тренер пятой ракетки мира, грека Стефаноса Циципаса, объяснил, почему грядущая легализация коучинга в ATP-туре будет полезна теннису.
Ранее руководство ATP объявило, что после Уимблдона-2022 на всех турнирах, в том числе на US Open – 2022, игрокам будет разрешено получать подсказки от тренеров. Отмечается, что пробный период продлится с 11 июля до Итогового турнира ATP.
«Я тренер, и буду оставаться тренером. Игрок же будет оставаться сам по себе, тренер нужен рядом для того, чтобы найти в теннисисте лучшее. Это никому не будет мешать, это хорошо для спорта и игроков, потому что мы видим, как некоторые из них часто ломаются во время игры», — приводит слова Циципаса-старшего L'Équipe.
Отметим, что Стефанос одним из первых выступил с предложением легализовать коучинг.
- 2 июля 2022
-
15:56
-
15:36
-
14:00
-
13:51
-
12:41
-
12:13
-
11:15
-
10:51
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:33
-
08:20
-
00:10
- 1 июля 2022
-
22:20
-
22:03
-
21:24
-
19:09
-
19:00
-
18:44
-
18:14
-
16:55
-
16:29
-
16:11
-
15:40
-
15:37
-
14:50
-
14:39
-
13:54
-
13:30
-
13:00
-
11:59
-
11:27
-
11:18
-
11:01