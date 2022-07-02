Апостолос Циципас заявил, что легализация коучинга благотворно скажется на теннисе

Апостолос Циципас, отец и тренер пятой ракетки мира, грека Стефаноса Циципаса, объяснил, почему грядущая легализация коучинга в ATP-туре будет полезна теннису.

Ранее руководство ATP объявило, что после Уимблдона-2022 на всех турнирах, в том числе на US Open – 2022, игрокам будет разрешено получать подсказки от тренеров. Отмечается, что пробный период продлится с 11 июля до Итогового турнира ATP.

«Я тренер, и буду оставаться тренером. Игрок же будет оставаться сам по себе, тренер нужен рядом для того, чтобы найти в теннисисте лучшее. Это никому не будет мешать, это хорошо для спорта и игроков, потому что мы видим, как некоторые из них часто ломаются во время игры», — приводит слова Циципаса-старшего L'Équipe.

Отметим, что Стефанос одним из первых выступил с предложением легализовать коучинг.