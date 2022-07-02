Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти откроет теннисную академию в Австралии
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Экс первая ракетка мира Эшли Барти откроет в Австралии личную теннисную академию.
Как сообщает источник Codesports.com.au, австралийская теннисистка будет работать в академии, а её партнёрами станут её бывшие тренеры Крейг Тиззер и Джейсон Столтенберг.
Напомним, Барти завершила карьеру в конце марта 2022 года в возрасте 25 лет. В 2019 году Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»), в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Лучший результат австралийской спортсменки на Открытом чемпионате США (US Open) — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).
4 апреля Барти была исключена из рейтинга WTA, первой ракеткой мира стала полька Ига Свёнтек.
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