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Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти откроет теннисную академию в Австралии

Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти откроет теннисную академию в Австралии
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Экс первая ракетка мира Эшли Барти откроет в Австралии личную теннисную академию.

Как сообщает источник Codesports.com.au, австралийская теннисистка будет работать в академии, а её партнёрами станут её бывшие тренеры Крейг Тиззер и Джейсон Столтенберг.

Напомним, Барти завершила карьеру в конце марта 2022 года в возрасте 25 лет. В 2019 году Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»), в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Лучший результат австралийской спортсменки на Открытом чемпионате США (US Open) — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).

4 апреля Барти была исключена из рейтинга WTA, первой ракеткой мира стала полька Ига Свёнтек.

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