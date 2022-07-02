Первая ракетка мира Ига Свёнтек неожиданно проиграла в третьем круге Уимблдона-2022

Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек неожиданно потерпела поражение в третьем круге Уимблдона-2022.

Польская теннисистка уступила француженке Ализе Корне (37-й номер рейтинга WTA) в двух сетах со счётом 4:6, 2:6. Поединок длился 1 час 33 минуты. На счету Свёнтек два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести. Ализе Корне ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

Отметим, что серия побед Свёнтек, составлявшая 37 матчей, прервалась.

В четвёртом круге Уимблдона Ализе Корне сыграет с представительницей Австралии Айлой Томлянович.

Общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.