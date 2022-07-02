Свёнтек проиграла впервые с 16 февраля 2022 года. Прервалась её 37-матчевая серия побед

Первая ракетка мира Ига Свёнтек проиграла в первый раз с 16 февраля 2022 года. В третьем круге Уимблдона-2022 полька уступила французской теннисистке Ализе Корне в двух сетах (4:6, 2:6).
Победная серия Свёнтек составляла 37 матчей. Перед Корне последней, кто обыгрывал Игу, была представительница Латвии Елена Остапенко. Это случилось во втором круге хардового турнира в Дубае (6:4, 1:6, 6:7).
Ранее на Уимблдоне-2022 польская теннисистка установила историческое достижение. В первом круге Свёнтек разгромила представительницу Хорватии Яну Фетт (Q) со счётом 6:0, 6:3.
Для 21-летней Иги это был 36-й выигранный матч подряд. Это самая длинная беспроигрышная серия теннисистки в туре в XXI веке. Ранее рекорд принадлежал американке Винус Уильямс (35). Позднее Свёнтек одержала 37-ю победу подряд, обыграв Лесли Керкхове во втором круге турнира «Большого шлема».
Отметим, что рекордсменкой по количеству выигранных матчей подряд в истории женского тенниса является Мартина Навратилова. Её серия составила 74 матча. На втором месте расположилась Штеффи Граф (66), на третьем — Маргарет Корт (57).
Ига Свёнтек во второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос»:
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