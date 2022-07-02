Бадоса обыграла Квитову и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2022

Четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвёртый круг на Уимблдоне-2022.

В матче третьего круга Бадоса (4) в двух сетах обыграла чешскую теннисистку Петру Квитову со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 2 часа 5 минут. Бадоса два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. На счету Квитовой четыре эйса, пять ошибок на подаче и один брейк при 11 брейк-пойнтах.

Следующей соперницей Бадосы станет румынская теннисистка Симона Халеп.

Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти. Теннисисткам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций WTA в связи с отстранением россиян и белорусов.