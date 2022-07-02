Кирьос в драматичном матче обыграл Циципаса и пробился в 1/8 финала Уимблдона

40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос пробился в четвёртый круг Уимблдона-2022.
Чемпион Australian Open в парном разряде обыграл пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса в четырёх сетах со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7).
Встреча продлилась 3 часа 15 минут. За это время Кирьос выполнил 14 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал лишь два брейк-пойнта из 14. На счету Циципаса 21 подача навылет, семь ошибок на подаче и ни одного брейка при пяти брейк-пойнтах.
Отметим, что после матча теннисисты не пожали друг другу руки.
В четвёртом круге Уимблдона Ник Кирьос встретится с 20-летним американским теннисистом Брэндоном Накашимой.
Общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.
- 2 июля 2022
-
23:42
-
23:16
-
22:55
-
22:48
-
21:29
-
21:11
-
21:01
-
20:18
-
19:59
-
19:36
-
19:33
-
18:24
-
18:12
-
17:49
-
17:47
-
17:23
-
17:02
-
16:52
-
16:14
-
15:56
-
15:36
-
14:00
-
13:51
-
12:41
-
12:13
-
11:15
-
10:51
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:33
-
08:20
-
00:10
- 1 июля 2022
-
22:20
-
22:03