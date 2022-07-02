Кирьос в драматичном матче обыграл Циципаса и пробился в 1/8 финала Уимблдона

40-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос пробился в четвёртый круг Уимблдона-2022.

Чемпион Australian Open в парном разряде обыграл пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса в четырёх сетах со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7).

Встреча продлилась 3 часа 15 минут. За это время Кирьос выполнил 14 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал лишь два брейк-пойнта из 14. На счету Циципаса 21 подача навылет, семь ошибок на подаче и ни одного брейка при пяти брейк-пойнтах.

Отметим, что после матча теннисисты не пожали друг другу руки.

В четвёртом круге Уимблдона Ник Кирьос встретится с 20-летним американским теннисистом Брэндоном Накашимой.

Общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.