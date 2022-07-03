Свёнтек: я довольна 37-матчевой серией побед. Счастлива, что смогла это сделать

Первая ракетка мира Ига Свёнтек после поражение в третьем круге Уимблдона-2022 от Ализе Корне (4:6, 2:6) прокомментировала завершившуюся беспроигрышную серию, по ходу которой теннисистка одержала 37 побед.

«Прямо сейчас я даже довольна этой серией, поэтому я счастлива, что смогла это сделать», – цитирует Свёнтек SkySports.

Свёнтек и Ализе Корне впервые встречались друг с другом. После трёх геймов первого сета Корне выигрывала со счётом 3:0 и двумя брейками. Один из них Свёнтек отыграла. Победная серия польской теннисистки длилась с декабря.

Напомним, общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.