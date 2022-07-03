Циципас подписал пост о вылете с Уимблдона-2022 словами с татуировки Кирьоса
Поделиться
Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас выложил новый пост в социальных сетях после поражения от 40-й ракетки мира, австралийца Ника Кирьоса в третьем круге Уимблдона.
Циципас выложил фото с игры и в переводе с английского подписал его: «Дайте человеку маску, и он проявит настоящего себя». Эта же фраза слово в слово наколота у Кирьоса на икроножной мышце левой ноги.
Напомним, чемпион Australian Open в парном разряде Кирьос обыграл Циципаса в четырёх сетах со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7) в третьем круге Уимблдона-2022. Встреча продлилась 3 часа 15 минут.
В 1/8 финала австралиец встретится с 20-летним американцем Брэндоном Накашимой.
Джокович не может сделать батут для своего сына
Комментарии
- 3 июля 2022
-
16:30
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:31
-
15:13
-
14:35
-
14:00
-
13:05
-
12:20
-
12:00
-
11:35
-
11:19
-
11:14
-
10:22
-
10:18
-
04:55
-
03:16
-
02:31
-
01:44
-
00:10
- 2 июля 2022
-
23:42
-
23:16
-
22:55
-
22:48
-
21:29
-
21:11
-
21:01
-
20:18
-
19:59
-
19:36
-
19:33
-
18:24
-
18:12
-
17:49
Партнерский контент