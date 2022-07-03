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Циципас подписал пост о вылете с Уимблдона-2022 словами с татуировки Кирьоса

Циципас подписал пост о вылете с Уимблдона-2022 словами с татуировки Кирьоса
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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас выложил новый пост в социальных сетях после поражения от 40-й ракетки мира, австралийца Ника Кирьоса в третьем круге Уимблдона.

Циципас выложил фото с игры и в переводе с английского подписал его: «Дайте человеку маску, и он проявит настоящего себя». Эта же фраза слово в слово наколота у Кирьоса на икроножной мышце левой ноги.

Напомним, чемпион Australian Open в парном разряде Кирьос обыграл Циципаса в четырёх сетах со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7) в третьем круге Уимблдона-2022. Встреча продлилась 3 часа 15 минут.

В 1/8 финала австралиец встретится с 20-летним американцем Брэндоном Накашимой.

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