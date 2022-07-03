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Давид Гоффен стал первым четвертьфиналистом Уимблдона-2022

Давид Гоффен стал первым четвертьфиналистом Уимблдона-2022
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Бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022, одолев американца Фрэнсиса Тиафо.

Бельгиец одержал волевую победу со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5. Поединок длился 4 часа 37 минут. На счету Давида Гоффена 18 эйсов, девять двойных ошибок, пять брейк-пойнтов из 15 возможных. Фрэнсис Тиафо 16 раз подал навылет, совершил восемь двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 18.

Давид Гоффен встретится с четвертьфинале Уимблдона-2022 с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) — Томми Пол (США).

Общий призовой фонд турнира составил £ 40 350 000. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление на Уимблдоне из-за санкций, вызванных решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) об отстранении россиян и белорусов.

Уимблдон (м). 4-й круг
03 июля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Давид Гоффен
58
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 5 6 7
6 3 		7 7 4 5
             
Фрэнсис Тиафо
28
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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