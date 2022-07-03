Норри — о победе над Полом: я смог оставаться достаточно спокойным, чтобы закрыть его

Британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал уверенную победу над американцем Тимми Полом в рамках четвертого круга Уимблдона-2022.
«С первого раунда все поддерживали меня и это определенно помогало в некоторых сложных ситуациях матчей, особенно на подаче на матч. Я проходил через множество разных сценариев в моей голове. Я смог оставаться достаточно спокойным, чтобы закрыть его», — приводит слова Кэмерона Норри Tennis Majors.
Норри разгромил Пола со счётом 6:4, 7:5, 6:4. Соперником Кэмерона Норри в четвертьфинале станет бельгиец Давид Гоффен, который одержал волевую победу над американцем Фрэнсисом Тиафо со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5.
Таким образом, Кэмерон Норри стал единственным представителем Великобритании в одиночном разряде Уимблдона-2022.
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