Норри — о победе над Полом: я смог оставаться достаточно спокойным, чтобы закрыть его

Британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал уверенную победу над американцем Тимми Полом в рамках четвертого круга Уимблдона-2022.

«С первого раунда все поддерживали меня и это определенно помогало в некоторых сложных ситуациях матчей, особенно на подаче на матч. Я проходил через множество разных сценариев в моей голове. Я смог оставаться достаточно спокойным, чтобы закрыть его», — приводит слова Кэмерона Норри Tennis Majors.

Норри разгромил Пола со счётом 6:4, 7:5, 6:4. Соперником Кэмерона Норри в четвертьфинале станет бельгиец Давид Гоффен, который одержал волевую победу над американцем Фрэнсисом Тиафо со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5.

Таким образом, Кэмерон Норри стал единственным представителем Великобритании в одиночном разряде Уимблдона-2022.