Кэмерон Норри уверенно обыграл Томми Пола и вышел в 1/4 Уимблдона

Британский теннисист Кэмерон Норри обыграл американца Томми Пола и вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022.

Норри разгромил Пола со счётом 6:4, 7:5, 6:4. Поединок длился 2 часа 22 минуты. На счету Томми Пола пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи возможных. Кэмерон Норри трижды подал навылет, не допустил ни единой двойной ошибки, реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

Соперником Кэмерона Норри в четвертьфинале станет бельгиец Давид Гоффен, который одержал волевую победу над американцем Фрэнсисом Тиафо со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5.

Общий призовой фонд турнира составил рекордные £ 40 350 000. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.