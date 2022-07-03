Кэмерон Норри уверенно обыграл Томми Пола и вышел в 1/4 Уимблдона
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Британский теннисист Кэмерон Норри обыграл американца Томми Пола и вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022.
Норри разгромил Пола со счётом 6:4, 7:5, 6:4. Поединок длился 2 часа 22 минуты. На счету Томми Пола пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи возможных. Кэмерон Норри трижды подал навылет, не допустил ни единой двойной ошибки, реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.
Соперником Кэмерона Норри в четвертьфинале станет бельгиец Давид Гоффен, который одержал волевую победу над американцем Фрэнсисом Тиафо со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5.
Общий призовой фонд турнира составил рекордные £ 40 350 000. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.
Уимблдон (м). 4-й круг
03 июля 2022, воскресенье. 17:40 МСК
12
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
3 : 0
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Томми Пол
Т. Пол
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