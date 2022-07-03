Рафаэль Надаль отреагировал на первую победу соотечественника Карлоса Сайнса в Формуле-1
Поделиться
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на первую победу соотечественника, пилота «Феррари» Карлоса Сайнса в Формуле-1.
Сайнс стал победителем Гран-при Великобритании. Это первая виктория Карлоса в Ф-1, где он выступает с 2015 года. В гонке испанец обошёл мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл» и семикратного победителя чемпионата, британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
«Поздравляю с первой большой победой!» — написал Надаль в своих социальных сетях.
Отметим, что в данный момент Надаль также находится в Великобритании, где проходит Уимблдон-2022. Рафаэль (2) уже дошёл до 1/8 финала, где сразится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (21).
Комментарии
- 3 июля 2022
-
22:24
-
21:48
-
21:40
-
21:11
-
21:03
-
20:28
-
20:03
-
19:43
-
18:30
-
17:58
-
17:48
-
17:19
-
17:19
-
16:30
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:31
-
15:13
-
14:35
-
14:00
-
13:05
-
12:20
-
12:00
-
11:35
-
11:19
-
11:14
-
10:22
-
10:18
-
04:55
-
03:16
-
02:31
-
01:44
-
00:10
- 2 июля 2022
-
23:42
Партнерский контент