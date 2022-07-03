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Рафаэль Надаль отреагировал на первую победу соотечественника Карлоса Сайнса в Формуле-1

Рафаэль Надаль отреагировал на первую победу соотечественника Карлоса Сайнса в Формуле-1
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на первую победу соотечественника, пилота «Феррари» Карлоса Сайнса в Формуле-1.

Сайнс стал победителем Гран-при Великобритании. Это первая виктория Карлоса в Ф-1, где он выступает с 2015 года. В гонке испанец обошёл мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл» и семикратного победителя чемпионата, британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Поздравляю с первой большой победой!» — написал Надаль в своих социальных сетях.

Отметим, что в данный момент Надаль также находится в Великобритании, где проходит Уимблдон-2022. Рафаэль (2) уже дошёл до 1/8 финала, где сразится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (21).

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