Российская теннисистка Оксана Селехметьева выиграла турнир ITF в Монпелье

18-летняя российская теннисистка Оксана Селехметьева выиграла турнир ITF WTT (W 60) в Монпелье (Франция), обыграв в финале 19-летнюю украинку Катерину Байндль (Козлову).

Оксана Селехметьева одолела соперницу со счетом 6:3, 5:7, 7:5. Поединок длился 2 часа и 56 минут. По пути к трофею россиянка в 1/16 обыграла француженку Марго Йеролимос (6:1, 6:1), в 1/8 россиянку Мирру Андрееву (6:1, 3:6, 7:5), в 1/4 испанку Кристину Бучу (6:4, 6:3), в 1/2 аргентинку Марию Лурдес Карле (6:2, 7:6 (8:6)).

Для Оксаны это завоеванный сегодня трофей стал вторым в ITF-туре. Первый она выиграл в турнире на Мальорке в феврале прошлого года, обыграв в финале голландцу теннисистку Сюзан Ламенс со счетом 6:3, 6:2.

Сейчас Селехметьева 196-я в рейтинге WTA.