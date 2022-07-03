Стефаноса Циципаса оштрафовали на $ 10 тыс. за поведение в матче с Кирьосом на Уимблдоне

Организаторы Уимблдона-2022 раскрыли суммы штрафов за матч третьего круга в мужском одиночном разряде на Уимблдоне-2022.

Речь о встрече пятой ракетки мира, грека Стефаноса Циципаса с австралийцем Ником Кирьосом. Напомним, матч выиграл Кирьос со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7).

Циципаса оштрафовали на $ 10 тыс. за неспортивное поведение. По ходу встречи Стефанос выбил мяч на трибуны и получил два предупреждения.

Кирьоса наказали на $ 4 тыс. за нецензурную брань. Для Ника это не первый штраф на текущем Уимблдоне, ранее он был оштрафован на $ 10 тыс.

Отметим, что на послематчевой пресс-конференции именно Циципас жаловался на поведение Кирьоса. «Он занимается буллингом по отношению к соперникам. Наверное, он был хулиганом в школе. Я не люблю хулиганов», — сказал Стефанос.